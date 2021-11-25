Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:22

Вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "112"

Вертолет Ми-2 сгорел в 30 километрах северо-восточнее от города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, летательный аппарат осуществлял осмотр нефтяной скважины.

"В ХМАО следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия с вертолетом Ми-2", – сообщили в ведомстве.

Как уточняется, в момент стоянки после высадки пассажиров вертолет накренился, задел лопастями землю, после чего загорелся. В момент происшествия на борту находился пилот, ему удалось своевременно покинуть кабину.

Пассажиры и экипаж после пожара были доставлены резервным бортом в Покачи.

В ноябре вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Члены экипажа остались живы. В связи с происшествием возбудили уголовное дело.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать