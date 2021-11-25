Вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО

14:22
Фото: телеграм-канал "112"
Вертолет Ми-2 сгорел в 30 километрах северо-восточнее от города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, летательный аппарат осуществлял осмотр нефтяной скважины.
"В ХМАО следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия с вертолетом Ми-2", – сообщили в ведомстве.
Как уточняется, в момент стоянки после высадки пассажиров вертолет накренился, задел лопастями землю, после чего загорелся. В момент происшествия на борту находился пилот, ему удалось своевременно покинуть кабину.
Пассажиры и экипаж после пожара были доставлены резервным бортом в Покачи.
В ноябре вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Члены экипажа остались живы. В связи с происшествием возбудили уголовное дело.
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