Опубликовано заявление по итогам встречи Путина, Алиева и Пашиняна

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Россия продолжит оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это следует из заявления по итогам встречи Владимира Путина с азербайджанским лидером Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон", – говорится в сообщении.

Во время переговоров обсуждалась ситуация в зоне карабахского конфликта, а также пути ее урегулирования. Кроме того, стороны оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

По словам российского президента, в Нагорном Карабахе за год было сделано многое, но пока не все вопросы урегулированы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что в зоне ответственности российских миротворцев ситуация остается стабильной.

В оценке ситуации в регионе Никол Пашинян разошелся с Алиевым. Он рассказал, что ситуация на армяно-азербайджанской границе с 12 мая остается кризисной. По его словам, на территорию Армении вторглись войска Азербайджана.

На открытии переговоров Владимир Путин выразил мнение, что Армения и Азербайджан должны стремиться к укреплению связей между странами ради общих интересов.

16 ноября Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ.

Позже стало известно, что во время боев стороны понесли человеческие жертвы, также было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.