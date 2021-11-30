Частичное смещение строительных лесов произошло на Зубовской улице в Москве

09:46
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
На строительном объекте на Зубовской улице произошло частичное смешение конструкции строительных лесов, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.
Ведомство организовало проверку об охране труда и организации безопасности при проведении строительных работ.
Ранее гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также сильного ветра. Период действия предупреждения о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря в Подмосковье.
Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осадки в столичный регион принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что во вторник в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков – два ведра воды на квадратный метр. Это составит 40% месячной нормы.
Москва оказалась на пути циклона, который принес разрушения в Турции
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