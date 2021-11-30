Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в районе Нижегородской эстакады

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария произошла в Лефортовском тоннеле в районе Нижегородской эстакады. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Известно, что ДТП случилось на внешней стороне тоннеля. Там столкнулись три машины.

"На место выехали экстренные городские службы", – заявляется в телеграм-канале Дептранса.

Движение транспорта в районе аварии осуществляется по одной полосе из трех. В департаменте попросили столичных водителей объезжать место ДТП.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении автобуса с "Газелью" в ТиНАО. Позже в МВД уточнили, что травмы получил только один человек.