Трехлетний ребенок стал жертвой землетрясения в Перу

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Маленький ребенок стал жертвой землетрясения в Перу. Об этом сообщила глава управления здравоохранения региона Амасонас Элиас Бооркес Медина в эфире радио RPP.

По словам медика, на трехлетнего ребенка упало много досок.

"Он скончался в 6:03 утра", – заявила Медина.

Удары стихии магнитудой до 7,5 балла обрушились в воскресенье утром на север страны. В результате случившегося были повреждены инфраструктура и жилье.

Сообщалось также, что землетрясение затронуло территорию Эквадора.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты.

До этого считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.