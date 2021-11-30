Трехлетний ребенок стал жертвой землетрясения в Перу

Фото: depositphotos/armando_frazao
Маленький ребенок стал жертвой землетрясения в Перу. Об этом сообщила глава управления здравоохранения региона Амасонас Элиас Бооркес Медина в эфире радио RPP.
По словам медика, на трехлетнего ребенка упало много досок.
"Он скончался в 6:03 утра", – заявила Медина.
Удары стихии магнитудой до 7,5 балла обрушились в воскресенье утром на север страны. В результате случившегося были повреждены инфраструктура и жилье.
Сообщалось также, что землетрясение затронуло территорию Эквадора.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты.
До этого считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.