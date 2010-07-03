В подмосковной Балашихе загорелся храм Преображения Господня

Фото: Агентство "Москва"

Храм Преображения Господня, построенный в ХVIII веке, загорелся в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Леоновском шоссе в Балашихе горит храм Преображения Господня. Есть опасность распространения огня на все здание", – сообщили спасатели.

Точная площадь возгорания неизвестна, на данный момент устанавливается. На месте возгорания работают 6 единиц техники и 18 специалистов.

"В 22:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в храме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, дом 2", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

Ранее пожарные потушили пожар, который произошел в здании на территории промзоны на востоке Москвы. Огонь вспыхнул на площади 200 квадратных метров.

