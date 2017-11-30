Спецкомиссия установит причины прорыва тепломагистрали в Гольяново − Бирюков

30 ноября, 12:55
Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
Причины разрыва тепломагистрали в районе Гольяново на востоке Москвы будет расследовать специальная комиссия. Об этом сообщил телеканалу Москва 24 заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Этот инцидент сейчас будет расследован", − заявил Бирюков. Он также отметил, что ситуация находится на личном контроле у Сергея Собянина, который "дал поручение на уровне технических служб, на уровне комплекса городского хозяйства организовать комиссию с привлечением специалистов, которые проведут расследование и установят причину разрыва этой трубы".
По словам Бирюкова, тепломагистраль в Гольяново входит в перечень объектов, подготовленных к зиме. "Ростехнадзор дал на это заключение", − пояснил заммэра.
"Тепло подавалось в течение всего времени в здания, но чуть с заниженными параметрами – примерно на пять-шесть градусов ниже. Нигде не была нарушена подача тепла, температура не опускалась ниже 18 градусов, она была 22-24 градуса, и в 00:00 тепло начало подаваться по штатной схеме", – рассказал Бирюков.
Ранее сообщалось, что при прорыве трубопровода горячего водоснабжения на востоке столицы пострадали восемь человек. Пятеро из них были госпитализированы.
Прорыв трубопровода произошел вечером 29 ноября на пересечении Байкальской и Иркутской улиц. В связи с ЧП, примерно 900 многоквартирных домов перевели на резервную схему теплоснабжения "с пониженными параметрами теплосети".
Аварию удалось локализовать около 01:30 в четверг, 30 ноября. Отмечается, что подачу тепла уже восстановили, и теперь она осуществляется в штатном режиме.
Подробнее о прорыве тепломагистрали в Гольяново читайте в материале портала Москва 24.
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