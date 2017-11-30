Теплоснабжение на востоке Москвы полностью восстановлено

30 ноября, 06:39
Фото: ТАСС/Кубединов Игорь
На востоке Москвы полностью восстановлена подача теплоснабжения. Сейчас она осуществляется в штатном режиме.
"Гидравлические и температурные режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа полностью восстановлены. Подача тепла осуществляется в штатном режиме", – цитирует РИА Новости заявление вице-мэра столицы по жилищно-коммунальному хозяйству Петра Бирюкова.
Ранее сообщалось, что 29 ноября в районе Гольяново на востоке Москвы, на пересечении улиц Байкальская и Иркутская, произошел прорыв магистрального подающего трубопровода теплосети диаметром 800 миллиметров.
Прибывшие на место городские службы оперативно произвели переподключение потребителей по резервной схеме – питанием обеспечили 18 зданий, в том числе девять жилых домов и одну школу. Еще 900 многоэтажных домов были подключены к резервной схеме теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.
Подробнее о происшествии – вматериале портала Москва 24.
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