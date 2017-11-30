Авария на теплотрассе локализована. Началась подача тепла в дома

30 ноября, 03:01
Из-за прорыва магистрального трубопровода теплосети на востоке Москвы пострадали, по уточненным данным, семь человек. Около 900 многоквартирных домов из-за аварии были переведены на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети. Ремонтно-восстановительные работы на месте ЧП будут завершены к 08:00 30 ноября.
Фото: ТАСС/Кубединов Игорь
Авария на тепломагистрали произошла вечером в среду, 29 ноября, на востоке Москвы. На пересечении Байкальской и Иркутской улиц в районе Гольяново произошел прорыв магистрального подающего трубопровода теплосети диаметром 800 миллиметров. Городские службы оперативно прибыли на место ЧП, было произведено переподключение потребителей по резервной схеме – было запитано 18 зданий, в том числе девять жилых домов и одна школа. К аварийно-восстановительным работам привлекли пять бригад МОЭК.
В связи с аварийной ситуацией глава МЧС России Владимир Пучков перевел московский главк МЧС в режим "чрезвычайной ситуации", а также поручил взять на жесткий контроль температуру в квартирах и социально значимых заведениях на востоке Москвы. Особое внимание он поручил уделить многодетным семьям и пожилым людям, оказать им адресную помощь.
Аварию на теплотрассе удалось локализовать в 01:00, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. В настоящее время подача тепла по основной схеме восстановлена после аварии, температура вернулась к нормативным показателям.
Фото:mreporter.ru/Artem_077
"Источник повреждения тепломагистрали диаметром 800 миллиметров на востоке Москвы обнаружен, авария локализована", – заявил Петр Бирюков.
Ремонтно-восстановительные работы на месте ЧП на востоке Москвы будут завершены к 08:00. Последствия прорыва на теплотрассе ликвидируют более 500 человек, а также 166 единиц техники. Такие данные озвучил представитель МЧС, передает "Интерфакс".
По последним данным, в результате аварии госпитализированы четыре человека, трое пострадавших отказались от госпитализации.
Как заявил руководитель департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев, причины аварии уточняются, однако речи о внешнем воздействии нет.
"Проводится обследование. Компетентная комиссия сделает все необходимые выводы. Пока об этом говорить преждевременно. Имеет место повреждение трубопровода. Это не какое-то внешнее воздействие, это просто эксплуатационная ситуация", – заявил Гасангаджиев.
В Мосэнерго также опровергли информацию об аварии на ТЭЦ-23.
"ТЭЦ-23 находится в работе, аварий на генерирующем оборудовании электростанции не было", – сообщили в пресс-службе компании.
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