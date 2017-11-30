Авария на теплотрассе локализована. Началась подача тепла в дома

Из-за прорыва магистрального трубопровода теплосети на востоке Москвы пострадали, по уточненным данным, семь человек. Около 900 многоквартирных домов из-за аварии были переведены на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети. Ремонтно-восстановительные работы на месте ЧП будут завершены к 08:00 30 ноября.

Фото: ТАСС/Кубединов Игорь

Что произошло

Авария на тепломагистрали произошла вечером в среду, 29 ноября, на востоке Москвы. На пересечении Байкальской и Иркутской улиц в районе Гольяново произошел прорыв магистрального подающего трубопровода теплосети диаметром 800 миллиметров. Городские службы оперативно прибыли на место ЧП, было произведено переподключение потребителей по резервной схеме – было запитано 18 зданий, в том числе девять жилых домов и одна школа. К аварийно-восстановительным работам привлекли пять бригад МОЭК.

В связи с аварийной ситуацией глава МЧС России Владимир Пучков перевел московский главк МЧС в режим "чрезвычайной ситуации", а также поручил взять на жесткий контроль температуру в квартирах и социально значимых заведениях на востоке Москвы. Особое внимание он поручил уделить многодетным семьям и пожилым людям, оказать им адресную помощь.

Аварию на теплотрассе удалось локализовать в 01:00, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. В настоящее время подача тепла по основной схеме восстановлена после аварии, температура вернулась к нормативным показателям.

Фото:mreporter.ru/Artem_077

"Источник повреждения тепломагистрали диаметром 800 миллиметров на востоке Москвы обнаружен, авария локализована", – заявил Петр Бирюков.

Ремонтно-восстановительные работы на месте ЧП на востоке Москвы будут завершены к 08:00. Последствия прорыва на теплотрассе ликвидируют более 500 человек, а также 166 единиц техники. Такие данные озвучил представитель МЧС, передает "Интерфакс".

По последним данным, в результате аварии госпитализированы четыре человека, трое пострадавших отказались от госпитализации.

Причины аварии

Как заявил руководитель департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев, причины аварии уточняются, однако речи о внешнем воздействии нет.

"Проводится обследование. Компетентная комиссия сделает все необходимые выводы. Пока об этом говорить преждевременно. Имеет место повреждение трубопровода. Это не какое-то внешнее воздействие, это просто эксплуатационная ситуация", – заявил Гасангаджиев.



В Мосэнерго также опровергли информацию об аварии на ТЭЦ-23.

"ТЭЦ-23 находится в работе, аварий на генерирующем оборудовании электростанции не было", – сообщили в пресс-службе компании.