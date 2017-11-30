Восемь человек пострадали при прорыве трубопровода на востоке Москвы

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Восемь человек получили травмы при прорыве трубопровода горячего водоснабжения в Москве. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел вечером в среду, 29 ноября. В районе Гольяново на пересечении улиц Байкальская и Иркутская прорвало трубу горячего водоснабжения, из-за чего около 900 многоквартирных домов пришлось перевести на резервную схему теплоснабжения "с пониженными параметрами теплосети", сообщает РИА Новости.

Было проведено заседание рабочей группы правительственной комиссии во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым. Аварию локализовали около половины второго ночи. Подача тепла восстановлена в штатном режиме.

Подробнее о происшествии – в материале портала Москва 24.