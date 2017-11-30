Более 70 ремонтников ликвидировали аварию на востоке столицы

30 ноября, 12:04
Фото: ТАСС/Игорь Кубединов
Аварию на магистральном трубопроводе, нарушившую теплоснабжение в Восточном округе столицы, ликвидировали 73 ремонтника и 30 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО "МОЭК".
Представители компании отметили, что поврежденный участок был установлен в 00:00 30 ноября. В 01:10 началось восстановление теплоснабжения по нормальной схеме, а к 04:00 гидравлический и температурный режимы уже соответствовали норме.
Процесс роста температуры в жилых домах контролировался системными обходами специалистами тепловых пунктов, жилых домов и социальных объектов. Кроме того, компания-поставщик энергии принимала сообщения граждан на горячую линию и отслеживала жалобы в социальных сетях.
В 04:00 ремонтные бригады компании начали производство земляных работ, направленных на устранение причин утечки теплоносителя. Их проведение не влияет на текущее теплоснабжение.
Авария на теплотрассе произошла вечером на Иркутской улице в столице. При инциденте пострадали несколько человек. По предварительным сведениям, четверых госпитализировали, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пациентам оказывается необходимая помощь
По факту инцидента проводит проверку Следственный комитет. Планируется проверить лиц, отвечающих за обслуживание теплотрассы, на которой случился прорыв.
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