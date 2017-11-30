СК начал проверку после прорыва трубы на востоке столицы

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Следствие организовало проверку после прорыва трубы с горячей водой в столице. Будут установлены лица, отвечающие за техническое состояние и обслуживание теплотрассы.

Авария произошла вечером на Иркутской улице, пострадало несколько человек. По предварительным сведениям, четверых госпитализировали, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пациентам оказывается необходимая помощь, сообщает пресс-служба СК РФ.

К 1:00 аварию локализовали. Сейчас подача тепла по основной схеме восстановлена, температура вернулась к нормативным показателям. Ремонтные работы на месте ЧП завершили около 8:00. Руководитель департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев сообщил, что причины аварии уточняются, однако речи о внешнем воздействии нет.