30 октября, 15:09Происшествия
Патриарх Кирилл назвал провокацией события в Дагестане
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Беспорядки в аэропорту Махачкалы спровоцировали "силы, которые не гнушаются ничем". Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
"Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране", – отметил он.
При этом он подчеркнул, что расценивает этот случай как попытку развить конфликт между мусульманами и иудеями, которые проживают в РФ. По его словам, тех, кто организовал акцию протеста в отношении прилетевших в Дагестан людей, нельзя морально оправдать.
Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.
По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.
По последним данным Минздрава, в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших в результате беспорядков, двое из них в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм. Многие из них являются сотрудниками полиции.
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