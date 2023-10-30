Патриарх Кирилл назвал провокацией события в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Беспорядки в аэропорту Махачкалы спровоцировали "силы, которые не гнушаются ничем". Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что расценивает этот случай как попытку развить конфликт между мусульманами и иудеями, которые проживают в РФ. По его словам, тех, кто организовал акцию протеста в отношении прилетевших в Дагестан людей, нельзя морально оправдать.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По последним данным Минздрава, в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших в результате беспорядков, двое из них в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм. Многие из них являются сотрудниками полиции.