Следователи допрашивают участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Следственный комитет (СК) РФ допрашивает участников акции протеста, которая произошла накануне в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи проводят обыски в квартирах тех, кто причастен к организации и исполнению протестной акции в аэропорту Махачкалы.

"С участием следователей-криминалистов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения", – сказано в сообщении ведомства.

Следователи также отметили, что действиям всех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы будет дана правовая оценка.

Также в ведомстве заявили, что глава СК России Александр Бастрыкин заслушал на оперативном совещании доклад о ходе расследования уголовного дела. В результате он принял решение перенаправить дело в ГСУ СК РФ для полного и объективного расследования.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.