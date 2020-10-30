В столице полицейский сломал мужчине ребра при допросе из-за украденного телевизора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено против столичного полицейского, который избил мужчину ради его признания в краже. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в августе.

"Оперуполномоченный, находясь в служебном кабинете, решил незаконно раскрыть преступление, склонив мужчину к признанию вины в краже телевизора", – говорится в сообщении.

По данным источника, страж порядка дважды ударил задержанного коленом в грудь. В результате у него были сломаны три ребра.

Пострадавший также получил закрытую травму груди. Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Ранее мужчина напал на подполковника полиции на станции метро "Бауманская". Медики зафиксировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа и ушибы.