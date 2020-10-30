В Чите начали проверку после смерти женщины, лечившейся от COVID-19 на дому

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Министерство здравоохранения Забайкальского края начало проверку после сообщений о смерти жительницы Читы c COVID-19. Лечение от вирусной инфекции она получала дома, отмечает РИА Новости.

64-летняя женщина до наступления смерти опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором пожаловалась на ухудшение самочувствия и долгое ожидание скорой помощи.

"Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентки", – сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По данным на 29 октября, в Забайкальском крае подтвердили 221 новый случай коронавируса. В регионе действует масочный режим, установлены ограничения на проведение массовых мероприятий, а также введена самоизоляция для граждан старшего возраста.

Специалисты Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии ранее выявили необычное проявление COVID-19. Оказалось, что у некоторых пациентов образовывалось раздражение на пальцах ног.

