В Мосгортрансе рассказали подробности ДТП с трамваями

Трамваи столкнулись на юге столицы

Пострадавшими в результате столкновения двух трамваев на Варшавском шоссе стали сотрудники Мосгортранса, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что двое человек получили травмы при подготовке к буксировке трамвая. Им оказывают необходимую помощь.

Авария произошла утром 30 октября в районе дома 45 на Варшавском шоссе. Из-за технической неисправности на одной линии столкнулись два трамвая. На место происшествия прибыли экстренные службы города.

Ранее в районе Лефортово загорелся автобус. Уточняется, что транспортное средство горело на Красноказарменной набережной, 4а, возле Лефортовского моста и тоннеля. Людей в автобусе не было. Он следовал из парка в гараж.

Загорание автобуса проходило по всей площади – 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Движение на данном участке дороги ограничено не было.

