Жителю Москвы предъявили обвинение в убийстве начальницы в банке

Фото: телеграм-канал "Следком"

Жителю Москвы предъявлено обвинение в убийстве своей начальницы в отделении банка столицы. Об этом сообщает Следственный комитет России в телеграм-канале.

"Установлено, что фигурант заранее спланировал преступление. Разрабатывая план его совершения, он решил, что нанесет потерпевшей множественные ранения ножом, хранящимся у него в квартире", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина нанес своей начальнице не менее двух ножевых ранений.

Следователями и криминалистами было осмотрено место происшествия, а также изъято орудие преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Нападение в отделении банка на Автозаводской улице в Москве произошло 30 сентября. Получившая ножевое ранение женщина погибла на месте происшествия, обвиняемого удалось задержать.

Как сообщили в прокуратуре, причиной убийства стала личная неприязнь. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сам мужчина признал свою вину в преступлении, а также обвинил начальницу в издевательствах.