Движение затруднено на 29-м км Киевского шоссе в Москве из-за аварии

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Движение в районе 29 километра Киевского шоссе затруднено из-за ДТП с участием легковушки и трактора, который впоследствии опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Затруднения движения фиксируются на протяжении 2,3 километра. Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы города. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших выясняются.

"Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", – предупредили в департаменте.

На юге Москвы 30 сентября произошло еще одно ДТП. На 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

В этот же день на внутренней стороне 84-го километра МКАД столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин перевернулась.

