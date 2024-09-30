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30 сентября, 11:31

Происшествия

Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области Украины

Фото: 123RF/scottff72

Возгорание произошло на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области на Украине. О происшествии пишет RT со ссылкой на главу местной администрации Виталия Кима.

По его словам, пожар случился в Баштанском районе. Специальные службы привлечены к ликвидации последствий возгорания.

Несколько взрывов прогремели сразу в нескольких областях Украины в ночь на 20 сентября. Так, взрывы произошли в Киевской, а также в Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в Днепропетровске и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье.

Тогда сирены воздушной тревоги звучали на большей части страны.

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