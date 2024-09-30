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Пожарные остановили масштабное распространение огня в Сокологоровке ЛНР
Фото: depositphotos/My_inspiration
Сотрудникам МЧС удалось остановить масштабное распространение огня в поселке Сокологоровка в ЛНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава округа Сергей Колягин.
Кроме того, пожарные локализовали возгорания, которые затронули улицы и домохозяйства населенного пункта. В данный момент ведутся работы по окончательной ликвидации пожаров.
О крупном возгорании в поселке Сокологоровка Первомайского городского округа в ЛНР стало известно в ночь на 30 сентября. Из-за пожара, охватившего несколько улиц, весь поселок был обесточен.
Местных жителей, чье жилье пострадало либо было уничтожено огнем, эвакуируют в пункт временного размещения, где им оказывают всю необходимую помощь.
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