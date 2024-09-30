Пожар произошел в Первомайском округе в ЛНР

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"

Крупное возгорание произошло в поселке Сокологоровка Первомайского городского округа в ЛНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава округа Сергей Колягин.

Огнем охвачены несколько улиц поселка, горят жилые дома и различные хозпостройки. В результате произошедшего весь поселок был обесточен. По словам Колягина, причиной пожара могло стать "неосторожное обращение с огнем".

Силы и средства МЧС Первомайска и соседних городов тушат крупный пожар. Работа сотрудников МЧС осложняется из-за сильного порывистого ветра.

Параллельно с этим правоохранители проводят эвакуацию местных жителей, чье жилье пострадало либо было уничтожено огнем. Также эвакуируют жителей улиц, которые находятся в опасной зоне. Их доставляют в пункт временного размещения, где им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что характер пожаров на территории республики свидетельствует об умышленных поджогах. Он поручил силовым структурам принять меры по установлению лиц, причастных к поджогам.

По словам Пасечника, крупные очаги возгорания в трех муниципалитетах и под Луганском ликвидированы. Глава республики призвал местных жителей соблюдать правила противопожарной безопасности, в частности, не разжигать костры на открытой местности.