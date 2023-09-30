Сбор средств объявили в Дагестане для восстановления сгоревших при пожаре домов

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Дагестанский благотворительный фонд "Инсан" объявил сбор пожертвований, которые будут направлены на восстановление домов, сгоревших при крупном пожаре в селе Хутрах. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

До этого в селе произошел крупный пожар, охвативший около 20 объектов жилого и нежилого назначения. По данным регионального главка МЧС РФ, площадь возгорания составила около 800 "квадратов". Пострадавших в результате происшествия не было.

"Без жилья в высокогорном селе осталось множество семей. Погорельцам нужны дома. Мы объявляем сбор в 2 миллиона рублей для восстановления их жилищ", – говорится в сообщении фонда.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Контроль за произошедшей ситуацией осуществляет глава Дагестана Сергей Меликов.

"Пожар уже локализован. Но, конечно, он не прошел бесследно. Завтра с утра оперативная группа МЧС по Дагестану направится в район для оценки ущерба", – написал он в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей, чьи дома пострадали от пожара, подготовить необходимые документы. Меликов заверил, что жилье будет восстановлено общими силами.

До этого в жилом доме на юго-востоке Москвы загорелись несколько квартир. Пламя вырывалось из окон квартир, расположенных на 11 и 12 этажах. О пострадавших не сообщалось.



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