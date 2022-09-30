Курские власти сообщили об обстреле села Гордеевка

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Село Гордеевка в Курской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Под минометный обстрел ВСУ попало мирное село Гордеевка Кореневского района. Насчитали не менее 12 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако осколки повредили окна и фасады в некоторых домах", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате обстрела была частично повреждена линия электропередачи, в связи с чем дома на одной из улиц обесточены. Он также отметил, что энергоснабжение будет оперативно восстановлено.

Ранее Старовойт сообщил, что более 20 прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьском Глушковского района Курской области в результате обстрела со стороны Украины.

По словам главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. При этом сильные разрушения получило здание бывшей школы, есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома. Кроме того, из-за повреждения трансформаторной подстанции часть населенного пункта осталась без электричества и воды.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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