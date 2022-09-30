При ударе со стороны Украины по Херсону погиб замглавы ВГА области

Фото: ФГКУ "Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"

Первый замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб в результате обстрела центра Херсона со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию.

"Первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате ракетного удара украинских войск", – говорится в сообщении.

Катериничев работал в должности заместителя главы ВГА с августа. Ранее он занимал пост первого замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Ранее в результате удара Вооруженных сил Украины из HIMARS по гостинице в центре Херсона погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что Журавко был в гостинице во время ракетного удара, и указал на отсутствие военных объектов в районе обстрела со стороны ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские силовики задержали диверсантов, готовивших теракты в Херсоне

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!