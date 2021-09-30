Движение на МКАД в районе Кунцева восстановили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта на внешней стороне МКАД в районе Кунцева восстановили после ДТП, сообщает телеграм-канал пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что на 69-м километре внешней стороны МКАД после развязки с Рублево-Успенским шоссе столкнулись три автомобиля. Движение было свободно только по двум полосам из пяти.

Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне вечером было затруднено движение по Садовому кольцу из-за возгорания автомобиля в Октябрьском тоннеле.

До этого на внутренней стороне 11-го километра МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями, один из них впоследствии загорелся.

Из-за аварии движение было затруднено по двум полосам.