Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Сбой произошел на зеленой ветке московского метро из-за падения на пути человека. Об этом говорится в Twitter-аккаунте подземки.

Поезда не курсировали между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая". В обратном направлении они следовали с увеличенным интервалом.

Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 сентября 2019 г.



Как сообщает "Интерфакс", пассажир, упавший на пути, выжил, для его извлечения понадобилось около 15 минут.

Ранее сообщалось, что на участке от станции "Нагорная" до "Пражской" было приостановлено движение поездов. Причиной стало падение пассажира. Горожан призывали пользоваться другими ветками и наземным транспортом.

