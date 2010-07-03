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19:02

Сбой произошел на зеленой ветке московского метро

происшествия транспорт метро

19:02

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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Сбой произошел на зеленой ветке московского метро из-за падения на пути человека. Об этом говорится в Twitter-аккаунте подземки.

Поезда не курсировали между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая". В обратном направлении они следовали с увеличенным интервалом.


Как сообщает "Интерфакс", пассажир, упавший на пути, выжил, для его извлечения понадобилось около 15 минут.

Ранее сообщалось, что на участке от станции "Нагорная" до "Пражской" было приостановлено движение поездов. Причиной стало падение пассажира. Горожан призывали пользоваться другими ветками и наземным транспортом.

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происшествия транспорт метро

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