Движение на серой ветке метро восстановлено после сбоя

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро восстановлено после сбоя, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Поезда не курсировали от станции "Нагорная" до "Пражской". Причиной стало падение пассажира.

В метро заявили, что делают все возможное для скорейшего восстановления движения. Горожан призывали пользоваться другими ветками и наземным транспортом. Сейчас движение вводится в график.