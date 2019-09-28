Движение на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено и введено в график, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Ранее сообщалось, что движение приостановлено на участке от станции "Волжская" до станции "Дубровка". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.