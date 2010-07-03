Движение поездов приостановлено на салатовой ветке метро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии метро приостановлено, сообщается в официальном Twitter столичной подземки.

Движения нет на участке от станции "Волжская" до станции "Дубровка". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.