Фото: телеграм-канал "Минприроды Краснодарского края"

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров. Об этом сообщается в телеграм-канале Минприроды Краснодарского края.

Уточняется, что обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно. Огнеборцы продолжают тушить возгорание.

Лесной пожар произошел в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив.

В МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры от лесного пожара в Геленджике нет.

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