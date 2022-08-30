Двое пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в ХМАО находятся в тяжелом состоянии

11:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Двое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом остаются в стабильно тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
"На утро 30 августа у двоих пострадавших состояние оценивается как тяжелое стабильное, у троих средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медики проводят все необходимые диагностические и лечебные мероприятия.
29 августа вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе. На место происшествия был направлен другой вертолет Ми-8. Также туда выезжали спасатели. В результате происшествия никто не пострадал.
Травмы получили семь человек. Как уточнил директор регионального Центра медицины катастроф Василий Костин, жизни пострадавших ничто не угрожает. Одному человеку медицинскую помощь оказали на месте.
Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В качестве возможных причин жесткой посадки рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.
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