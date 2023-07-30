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30 июля, 23:00

Происшествия

В ООН прокомментировали атаку БПЛА по "Москве-Сити"

Фото: depositphotos/gary718

ООН выступает против каких бы то ни было атак по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя инцидент 30 июля в Москве.

"Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Утром 30 июля, ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на "Москву-Сити". Два из трех БПЛА были подавлены средствами РЭБ не территории Москве, после чего упали в районе делового центра.

Из-за взрыва фасады двух офисных башен "Москвы-Сити" получили незначительные повреждения. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Две башни в "Москве-Сити" повреждены из-за атаки беспилотников

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