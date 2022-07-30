СК РФ возбудил дело по факту обстрела Ломаковки в Брянской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователями возбуждено уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка в Брянской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомтсва ангар, здание магазина, дома культуры и ряд жилых домов были повреждены из-за обстрела. Жители села не пострадали, так как связи не находились в зоне поражения снарядов.

Также в рамках уголовного дела были назначены экспертизы. Следователям предстоит установить причастных к данному преступлению.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил об обстреле брянского села Ломаковка со стороны ВСУ.

По его словам, в результате нанесенных ударов повреждены оказались несколько домов и электрическая подстанция.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

