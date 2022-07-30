Гостей Третьяковской галереи эвакуировали из-за анонимной угрозы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В связи с анонимной угрозой посетители Государственной Третьяковской галереи были эвакуированы из здания в Лаврушинском переулке, а также из здания на Крымском валу, сообщается на сайте музея.

"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:00 30 июля прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу: Крымский Вал, дом 10", – говорится в сообщении.

Там добавили, что информация о возобновлении работы появится на сайте организации.

Уточняется, что те, кто из-за эвакуации не смог закончить осмотр выставок или купил билет на время, когда галерея была закрыта, получат возможность посетить музей по приобретенному билеты в течение недели.

Ранее поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в телецентре "Останкино" на улице Академика Королева. Само здание и прилегающую к нему территорию проверили кинологи. О проведении эвакуации не сообщалось.

