Гостей Третьяковской галереи эвакуировали из-за анонимной угрозы

16:09
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В связи с анонимной угрозой посетители Государственной Третьяковской галереи были эвакуированы из здания в Лаврушинском переулке, а также из здания на Крымском валу, сообщается на сайте музея.
"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:00 30 июля прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу: Крымский Вал, дом 10", – говорится в сообщении.
Там добавили, что информация о возобновлении работы появится на сайте организации.
Уточняется, что те, кто из-за эвакуации не смог закончить осмотр выставок или купил билет на время, когда галерея была закрыта, получат возможность посетить музей по приобретенному билеты в течение недели.
Ранее поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в телецентре "Останкино" на улице Академика Королева. Само здание и прилегающую к нему территорию проверили кинологи. О проведении эвакуации не сообщалось.
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