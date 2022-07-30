Пожар в выселенном здании на севере столицы ликвидирован

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Пожар в пятиэтажном выселенном здании, который произошел в районе Западное Дегунино на севере столицы, ликвидирован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

"Принятыми мерами в 7:50 пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в пятиэтажном выселенном здании, предназначенном под снос, на севере Москвы. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Базовская улица, дом 26.

До этого пожар произошел в цехе и пристройке на площади 2 400 квадратных метров в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

