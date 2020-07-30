Неизвестный обстрелял балкон жилого дома в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный открыл стрельбу по окнам жилого дома в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По адресу Комсомольский проспект, дом 49, в правоохранительные органы обратились жители указанного дома с заявлением, что неизвестные лица произвели стрельбу по балкону из оружия, в результате чего было нарушено остекление", – заявил собеседник информагентства.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу заявили, что из-за произошедшего инцидента никто не пострадал. В ведомстве также рассказали, что стрельбу могли вести из дома напротив.

По предварительным данным, неустановленное лицо открыло стрельбу из пневматического оружия. Правоохранительные органы уже инициировали проверку.

В четверг, 30 июля, столичная полиция задержала мужчину, ранее устроившего стрельбу по компании молодых людей. Инцидент произошел на северо-западе Москвы. 49-летний подозреваемый находится под домашним арестом.

