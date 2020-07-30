Пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе выплатили около 30 млн руб компенсации

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Около 30 миллионов рублей выплатили власти Подмосковья пострадавшим от подтопления в Рузском городском округе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Компенсацию люди вправе получать по своему усмотрению. Уже выплачено 30 миллионов рублей. Некоторые уже начали отстраиваться", – написал губернатор.

Он также добавил, что никто не ожидал таких осадков этим летом.

Ранее стало известно, что в Рузском городском округе произошло разрушение дамбы. Вода вышла из реки Городенки и хлынула на частный сектор. В результате оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Уровень воды в отдельных местах поднялся до 15 сантиметров.