Движение после аварии на проспекте Маршала Жукова не затруднено – ГУ МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение наземного транспорта было восстановлено по проспекту Маршала Жукова в столице. Ранее там произошла авария с участием мотоцикла, заявили ТАСС представители ГУ МВД РФ по городу.

"Движение не затруднено, перекрывалась одна полоса", – говорится в сообщении ведомства.

До этого была информация, что движение затруднено в сторону области. На место прибыли экстренные службы. Причина дорожного инцидента в районе Живописного моста в столице устанавливается, пострадал мотоциклист.