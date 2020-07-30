Движение по проспекту Маршала Жукова парализовано из-за ДТП

Фото: depositphotos/Emevil

Движение на проспекте Маршала Жукова в Москве оказалось практически парализовано из-за аварии, сообщает ТАСС.

Там в районе Живописного моста произошло ДТП с участием мотоцикла. Пострадал мотоциклист.

Движение затруднено в сторону области. На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне в Москве произошло ДТП с автобусом № 209. Всего в аварии пострадали семь человек. Из них пятеро были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб.