Движение по проспекту Маршала Жукова парализовано из-за ДТП

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Движение на проспекте Маршала Жукова в Москве оказалось практически парализовано из-за аварии, сообщает ТАСС.
Там в районе Живописного моста произошло ДТП с участием мотоцикла. Пострадал мотоциклист.
Движение затруднено в сторону области. На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Накануне в Москве произошло ДТП с автобусом № 209. Всего в аварии пострадали семь человек. Из них пятеро были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб.
Стали известны подробности ДТП с "Газелью" и автобусом