Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петербурге

Жена покойного российского боксера Максима Дадашева назвала время и место прощания с ее супругом.
"Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы", – написала супруга спортсмена в Instagram.
О смерти Дадашева стало известно вечером 23 июля. В ночь на 20 июля в американском Оксон-Хилле боксер дрался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.
В 11-м раунде россиянин пропустил сразу несколько мощных ударов. Его команда решила остановить поединок. После боя Дадашева госпитализировали с тяжелым отеком мозга. Жена боксера заявила о намерении привлечь к ответственности рефери матча. По ее словам, тот ни разу не подошел к ее мужу, несмотря на количество пропущенных им ударов, и не вызвал в угол врача для осмотра.
На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев. Он одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.
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