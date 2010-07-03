"Лети высоко, великий воин". Соперник Дадашева – о смерти боксера

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Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас заявил, что чувствует себя опустошенным после смерти россиянина Максима Дадашева, передает телеканал NBC.

28-летний боксер умер от травм, полученных во время боя с Матиасом, прошедшего в США 20 июля.

"Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, чем все кончится. Лети высоко, великий воин, только бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя, покойся с миром, Максим Дадашев", – сказал Матиас.

О смерти Дадашева стало известно вечером 23 июля. В ночь на 20 июля в Оксон-Хилле спортсмен дрался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.

В 11-м раунде россиянин пропустил множество ударов. Его команда решила остановить поединок. При этом тренер Дадашева несколько минут уговаривал своего подопечного прекратить бой: видео разговора опубликовал один из американских боксеров. После поединка Дадашева госпитализировали с тяжелым отеком мозга. Спортсмену сделали трепанацию, чтобы удалить гематому. Похоронить спортсмена планируют в его родном Санкт-Петербурге.

На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

