Находящегося в розыске мужчину задержали на концерте Rammstein

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Полицейские задержали находившегося в розыске жителя Череповца на концерте Rammstein в "Лужниках".

По данным Агентства "Москва", задержанный 32-летний череповчанин числился в федеральном розыске за причинение вреда здоровью средней тяжести. "В апреле текущего года ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – уточнил знакомый с ситуацией собеседник агентства.

Московские правоохранители уже известили своих коллег из Череповца о поимке мужчины.

Похожий случай произошел в "Лужниках" на концерте американской группы Metallica 21 июля. Тогда был задержан житель Самары, находившийся в федеральном розыске за вымогательство.

Концерт легендарной немецкой группы Rammstein состоялся в "Лужниках" вечером 29 июля. На шоу музыканты привезли множество аппаратуры и пиротехники. Гигантскую полуторатонную спичку – символ нового альбома – доставили в Москву на отдельном трейлере. Монтаж декораций занял два дня.

На концерт приехали поклонники со всей России и стран ближнего зарубежья. Некоторые провели в очереди десять часов.

Европейский тур Rammstein стартовал 27 мая в Германии. В пятницу, 2 августа, Rammstein выступит в Санкт-Петербурге.