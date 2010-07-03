Тысячи поклонников пришли на шоу Rammstein в столице

Тысячи поклонников посетили шоу Rammstein в Москве

Тысячи поклонников немецкой группы Rammstein посетили "пламенное" шоу своих кумиров, которое прошло на столичном стадионе "Лужники".

На концерт группы приехали поклонники со всей России и из ближнего зарубежья.

На шоу привезли множество аппаратуры и пиротехники. Гигантскую полуторатонную спичку – символ нового альбома – привезли на отдельном трейлере. Декорации монтировали два дня.

Поклонники прорвали оцепление. Они с ночи занимали место в очереди на концерт своих кумиров. Некоторые провели в ожидании 10 часов.

Европейский тур коллектива стартовал 27 мая в Германии. В пятницу, 2 августа, Rammstein выступит в Санкт-Петербурге.

