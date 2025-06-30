Дежурные силы ПВО ликвидировали 2 дрона над акваторией Азовского моря

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили два украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 23:00 по московскому времени 29 июня до 00:00 30 июня. Дополнительной информации о пострадавших или повреждениях на земле не приводится.

Ранее двое жителей Брянска получили ранения в результате атаки украинских дронов на город. Также были частично повреждены многоквартирные дома и несколько припаркованных автомобилей.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских дронов на частный дом в Курской области. В результате которой местный житель получил ранение.