СК возбудил дело по факту смерти полковника полиции в стоматологической клинике в Пушкине

12:32
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины после операции в частной стоматологической клинике в Пушкине, сообщается на сайте Главного СУ СК России по Московской области.
Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
По данным следствия, 24 июня во время операции в одной из частных стоматологических клиник Пушкина пациенту стало плохо, его госпитализировали в местную больницу. Однако, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, мужчина скончался.
Уточняется, что следствие осмотрело место происшествия, изъяло необходимую медицинскую документацию, провело допросы сотрудников частной клиники. Кроме того, были изъяты видео с камер видеонаблюдения и назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщали СМИ, умершим оказался 49-летний полковник полиции.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки после химиотерапии в частной клинике.
Женщина 1949 года рождения проходила лечение в данном медучреждении с февраля. 14 апреля ее состояние резко ухудшилось после химиотерапии. Пациентку госпитализировали в городскую больницу, но, несмотря на оказанную медпомощь, женщина скончалась.
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