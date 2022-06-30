СК возбудил дело по факту смерти полковника полиции в стоматологической клинике в Пушкине

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины после операции в частной стоматологической клинике в Пушкине, сообщается на сайте Главного СУ СК России по Московской области.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

По данным следствия, 24 июня во время операции в одной из частных стоматологических клиник Пушкина пациенту стало плохо, его госпитализировали в местную больницу. Однако, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, мужчина скончался.

Уточняется, что следствие осмотрело место происшествия, изъяло необходимую медицинскую документацию, провело допросы сотрудников частной клиники. Кроме того, были изъяты видео с камер видеонаблюдения и назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщали СМИ, умершим оказался 49-летний полковник полиции.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки после химиотерапии в частной клинике.

Женщина 1949 года рождения проходила лечение в данном медучреждении с февраля. 14 апреля ее состояние резко ухудшилось после химиотерапии. Пациентку госпитализировали в городскую больницу, но, несмотря на оказанную медпомощь, женщина скончалась.

