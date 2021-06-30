13-летний подросток погиб при опрокидывании машины в Туве

06:34
Фото: пресс-служба МВД по Республике Тыва
13-летний подросток погиб при опрокидывании автомобиля в Туве. Об этом информирует сайт республиканского МВД.
Авария произошла во вторник, 29 июня, на дороге Чадан – Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района. 13-летний подросток сел за руль машины УАЗ и не справился с управлением.
В салоне автомобиля на момент ДТП находились еще 6 сверстников водителя в возрасте 13–14 лет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель погиб на месте", – заявили в МВД.
После аварии пассажиры были госпитализированы, а затем отпущены. Как удалось установить, машина принадлежит отцу одного из пассажиров.
В момент аварии подростки не были пристегнуты. По факту ДТП начата следовательская проверка.
Ранее восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковым автомобилем в Астраханской области.
В машине на момент аварии находились девять человек, самому старшему – 21 год. По предварительным данным, молодые люди перед поездкой употребляли спиртные напитки.
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