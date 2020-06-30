Рабочий погиб в торговом центре в Зеленограде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В торговом центре Зеленограда нашли тело мужчины. Неизвестно, по какой причине погиб разнорабочий ТЦ, СК РФ по Москве начал проверку, говорится на сайте ведомства.

"На платформе грузового лифта обнаружено тело мужчины 1941 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты", – заявили в пресс-службе ведомства. В результате органами Главного следственного управления СК РФ по столице начата доследственная проверка.

Уточняется, что следователи приступили к осмотру места происшествия, а также проводят все необходимые проверки. Кроме того, сотрудники СК опрашивают очевидцев происшествия и работников ТЦ.

Ранее лифт с людьми рухнул в ТЦ в Благовещенске. В момент падения внутри находились двое рабочих. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.