Давшая показания на Серебренникова бухгалтер признана виновной

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева признана виновной по делу о хищении бюджетных средств, передает ТАСС.

"Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта "Платформа", – сказала судья Мещанского суда.

Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно. Он также должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Продюсер Алексей Малобродский осужден на два года, бывший гендиректор студии Юрий Итин – на три. Директора РАМТ Софью Апфельбаум освободили от наказания за истечением срока давности, но назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Помимо этого, суд взыскал с Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей. Платить не будет только Апфельбаум, которая, согласно приговору, не участвовала в хищениях, но допустила халатность.

По данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Защита режиссера планирует обжаловать приговор.