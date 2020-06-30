Давшая показания на Серебренникова бухгалтер признана виновной

14:40
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева признана виновной по делу о хищении бюджетных средств, передает ТАСС.
"Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта "Платформа", – сказала судья Мещанского суда.
Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно. Он также должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
Продюсер Алексей Малобродский осужден на два года, бывший гендиректор студии Юрий Итин – на три. Директора РАМТ Софью Апфельбаум освободили от наказания за истечением срока давности, но назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.
Помимо этого, суд взыскал с Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей. Платить не будет только Апфельбаум, которая, согласно приговору, не участвовала в хищениях, но допустила халатность.
По данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Защита режиссера планирует обжаловать приговор.
Адвокат Серебренникова намерен обжаловать приговор по делу "Седьмой студии"
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