Адвокат Серебренникова намерен обжаловать приговор по делу "Седьмой студии"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Кирилла Серебренников Дмитрий Харитонов заявил, что обжалует приговор по делу "Седьмой студии", по которому режиссер получил условный срок. Об этом сообщает ТАСС.

"Приговор еще не вступил в законную силу, мы намерены его обжаловать. Мы не считаем, что министерству культуры РФ причинен какой-то ущерб", – сказал Харитонов.

Он подчеркнул, что о возмещении ущерба говорить пока "очень рано". Адвокат продюсера Малобродского также сообщил, что недоволен приговором судьи, который назначил его подзащитному наказание в виде условного срока на два года.

"Я очень недоволен приговором и буду его обжаловать", – заявил правозащитник.

В пятницу Мещанский суд столицы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно. Режиссер также должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

По решению суда к условным срокам приговорены также два фигуранта дела автономной некоммерческой организации "Седьмая студия": Алексей Малобродский осужден на два года, Юрий Итин – на три. Софье Апфельбаум был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Также суд взыскал с Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей. Платить не будет только Апфельбаум, которая, согласно приговору, не участвовала в хищениях, но допустила халатность.

Фигурантов обвиняют в хищении денежных средств при реализации проекта "Платформа". Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

